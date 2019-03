Dalla Spagna: nella lista del Real Madrid c’è Milinkovic-Savic

Il mercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena per il Real Madrid. Le merengues dopo l’eliminazione dalla Champions League e il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, sono pronti per i fuochi d’artificio in vista della prossima stagione. Secondo Marca nella lista dei desideri dei blancos c’è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio era già stato seguito in passato dal Real Madrid ma ora, secondo il quotidiano spagnolo, è uno degli obiettivi numero uno per la mediana delle merengues.

Foto: Eurosport