Dalla Spagna: Mourinho vuole portare Eder Militao al Tottenham

Josè Mournho è già al lavoro per cercare di rinforzare al meglio la rosa del Tottenham in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, uno degli obiettivi dello Special One sarebbe Eder Militao, difensore del Real Madrid. Il calciatore brasiliano è costato alle Merengues circa 50 milioni di Euro la scorsa estate e, nonostante le opportunità concessegli da Zidane, non ha mai brillato. Gli Spurs sarebbero pronti ad offrire circa 40 milioni di Euro.

Foto: sito ufficiale Real Madrid CF