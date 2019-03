Dopo le parole del presidente del Siviglia sul ritorno di Monchi come direttore sportivo, arrivano altre conferme sempre dalla Spagna. Il giornalista de ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol, tramite un tweet scaccia via ogni dubbio con queste parole: “Buona fortuna per il tuo ritorno al Siviglia”. Dunque questione di giorni, se non di ore, per il ritorno di Monchi in Andalusia.

Foto: Twitter ufficiale Roma