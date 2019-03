Dalla Spagna: Monchi, l’ingaggio al Siviglia è da top player

Monchi e il Siviglia, un legame che non si è mai sciolto. Dopo i due anni passati a Roma, il ds spagnolo è tornato nel club andaluso. Come rivela il Mundo Deportivo, dietro alla scelta del ritorno di Monchi in Spagna c’è anche una questione economica. Secondo il quotidiano spagnolo il direttore sportivo percepirà un ingaggio da circa 3 milioni di euro lordi a stagione più bonus legati agli obiettivi. Insomma uno stipendio medio/alto di un calciatore di calcio.

Foto: Mundo Deportivo