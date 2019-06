Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Monaco starebbe limando gli ultimi dettagli per il riscatto di Gelson Martins, esterno offensivo portoghese classe ’95. Il giocatore, di proprietà dell’Atletico Madrid, è stato uno dei principali protagonisti della seconda parte di stagione dei monegaschi con 4 reti e 2 assist in 14 presenze.

Foto: twitter ufficiale Monaco