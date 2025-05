Dalla Spagna: Modric aveva insistito per restare al Real Madrid

23/05/2025

L’addio di Luka Modric al Real Madrid è divento ormai ufficiale, con il il saluto finale del centrocampista ai Blancos che ha chiuso di fatto un’era gloriosa. Ma come sottolineato da AS, il regista croato avrebbe contattato il nuovo tecnico del Real Xabi Alonso per tentare di convincerlo: la volontà di Modric era infatti quella di rimanere un altro anno a Madrid. Le parti alle fine non hanno trovato una soluzione positiva, con Alonso che avrebbe preferito interrompere il rapporto con Modric, da lì è arrivata la decisione di salutarsi subito.

foto: Instagram Real Madrid