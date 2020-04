Dalla Spagna: Modric al resterà al Real Madrid fino al 2021

Luka Modric resterà al Real Madrid fino al termine naturale del suo contratto, il 30 giugno 2021. E’ questa l’indiscrezione lanciata da AS, secondo cui il centrocampista croato avrebbe fatto sapere alla società di essere disposto anche a farsi da parte se il club lo riterrà necessario. Con il ritorno alla Casa Blanca di Martin Odegaard, sulla carta, Modric sarà destinato a trovare sempre meno spazio, lasciando più minuti al giovane norvegese. Nonostante i 35 anni, comunque, il croato si dimostrato una grandissima risorsa per Zidane in questa stagione, risultando uno dei migliori a livello di prestazioni.

Foto: profilo Twitter personale Luka Modric