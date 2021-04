Dalla Spagna: Milan, deciso il futuro di Brahim Diaz

Futuro tutto da scrivere per l’esterno offensivo Brahim Diaz, in prestito al Milan dal Real Madrid. In quest’ultimo periodo, lo spagnolo, non sta trovando la giusta continuità con la maglia rossonera. Il giocatore, secondo quanto riportato da El Chiringuito, a fine stagione farà ritorno a Madrid. L’intenzione di Maldini è quella di rinnovare per un’altra stagione il prestito e fissare un diritto di riscatto per il 2022. Prima però bisognerà convincere Florentino Perez.

FOTO: Twitter ufficiale Milan