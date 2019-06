Dalla Spagna: mezzo milione separa il Real dal gioiello del Saragozza Soro

Nuovo acquisto in vista per il Real Madrid. Secondo AS, infatti, i blancos sono vicinissimi ad acquistare Alberto Soro, centrocampista offensivo in forza al Real Saragozza. Soro, 20 anni compiuti a marzo, è un interessante prodotto del vivaio del Saragozza, che ha anche avuto modo di esordire nella Segunda Division spagnola. Prima il debutto ad agosto, poi la prima rete nel 4-0 sul campo dell’Oviedo. Ora, il Real è ad un passo dall’assicurarsi il giocatore, non a caso inseguito anche dal Barcellona. AS riporta che la differenza tra la domanda del Saragozza e l’offerta del Real è di appena mezzo milione: 3 contro i 2,5 offerti dai blancos. Nonostante la clausola rescissoria sia di 9 milioni, il club necessità di entrate per risolvere problemi finanziari. Una volta chiuso l’affare, Soro si unirà al Castilla, che ha da poco annunciato Raul come nuovo allenatore.

Foto AS