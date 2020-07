Dalla Spagna: Messi, stop alla trattativa per il rinnovo con il Barcellona. E Xavi…

In casa Barcellona si apre un nuovo giallo sul futuro di Leo Messi. Le trattative per il rinnovo della Pulce erano state avviate in maniera molto positiva, come confermato anche dal presidente Bartomeu, ma ora la situazione sarebbe cambiata in maniera radicale: stop a ogni dialogo e addio possibile per la Pulce nel 2021. E’ quanto rivela Cadena Ser che racconta come l’argentino abbia deciso di bloccare la trattativa per il rinnovo con il Barça a causa del rapporto non certo idilliaco con la dirigenza, indicata da Leo come responsabile di alcune decisioni penalizzanti per i blaugrana. Intanto, secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe raggiunto un principio di intesa con Xavi per raccogliere l’eredità di Quique Setien in vista della prossima stagione. A meno di ribaltoni già nelle prossime settimane…

Foto: Twitter ufficiale Barcellona