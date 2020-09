Dalla Spagna: Messi resta al Barça, non sarà multato per il ritardo ingiustificato

Dopo dieci giorni di incertezze, Lionel Messi ha deciso di restare a Barcellona perché “non potevo portare il club che amo in tribunale”. L’argentino ora – dopo i test del caso – è atteso alla Ciutat Esportiva dei catalani per riprendere gli allenamenti. Come riportato da Mundo Deportivo, il Barça ha già fatto sapere di non voler multare l’argentino per questa settimana di assenza ingiustificata. Si riparte dunque dall’8-2 del Bayern Monaco, con Messi pronto a vestire ancora una volta la maglia dei catalani.

Foto: twitter Barcellona