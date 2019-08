Dalla Spagna: Messi entra in gioco nell’affare Neymar

Secondo quanto riportato da Marca, Leo Messi avrebbe detto la sua per Neymar. L’argentino non vuole vedere il suo amico al Real Madrid. Per questo motivo, la Pulga ha chiamato il giocatore del PSG nelle ultime ore, in modo che non si impegni con i madrileni. L’argentino ha sempre riconosciuto che gli sarebbe piaciuto che Neymar tornasse a Barcellona. Messi ha sempre avuto una preferenza per il talento brasiliano. La relazione tra i due è andata oltre lo sport. Il rispetto e l’ammirazione che provano l’uno per l’altro è totale e assoluto.

Foto: Mundo Deportivo