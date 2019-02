Dalla Spagna: Mercado-Siviglia, a fine stagione sarà addio. In Italia…

Sono destinate a separarsi le strade di Gabriel Mercado e del Siviglia. Il difensore argentino, con passaporto spagnolo, è in scadenza di contratto e il diretto interessato ha già fatto sapere di non rinnovare. Mercado, intervenuto ai microfoni di TyC Sports, ha detto: “Questi saranno i miei ultimi mesi a Siviglia”. Il difensore classe ’87 lascerà dunque il club spagnolo a parametro zero e – secondo la stampa iberica – per lui sarebbero arrivate alcune interessanti proposte dall’Inghilterra, dal Messico e dall’Italia.

Foto: elgrafico