Dalla Spagna, Mbappè primo obiettivo del Real: Vinicius nella trattativa

La dirigenza del Real Madrid è già a lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. I Blancos, in estate, potrebbero puntare tutto su Kylian Mbappé. Obiettivo di mercato già in passato, l’attaccante del PSG continua ad essere in cima alla lista dei desideri di Zidane, ma strapparlo ai francesi non sarà una passeggiata. Un’ipotesi per facilitare l’operazione ci sarebbe: come riporta As, infatti, il Real vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Vinicius. Il brasiliano è un calciatore molto apprezzato dal direttore sportivo del PSG, Leonardo e, al contempo, non godrebbe della stima di Zizou.

Foto: As