Dalla Spagna: Mbappé esce nervoso dopo una sostituzione. Dietro l’ombra del Real

Tensione in casa Psg.

Infatti, durante l’ultima sfida dei parigini contro il Montpellier, Kylian Mbappé nel momento in cui è stato sostituito dal tecnico Thomas Tuchel ha reagito con rabbia.

Secondo quanto riferito da As.com, dietro il nervosismo dell’attaccante potrebbe esserci l’ombra del Real e la volontà di Mbappé di lasciare la capitale francese per accasarsi a Madrid, sponda Blancos.

Foto: Marca