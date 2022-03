Sembra tutto fatto per il passaggio di Noussair Mazraoui al Barcellona per la prossima stagione. Lo afferma Sport, che sottolinea anche come il terzino dell’Ajax abbia rispedito al mittente le offerte di Bayern Monaco e Real Madrid. Il marocchino sarà il terzo acquisto blaugrana dopo Kessie e Christensen.

FOTO: Twitter Ajax