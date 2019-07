Dalla Spagna: Mayoral in uscita dal Real Madrid, a un passo il ritorno al Levante

Borja Mayoral si appresta a lasciare il Real Madrid. L’attaccante spagnolo classe ’97 resterà in Spagna: come riportato dal quotidiano spagnolo Superdeporte, Mayoral sarebbe a un passo dal ritorno Levante, club nel quale ha giocato già nella passata stagione. Operazione ormai in dirittura: il 22enne dovrebbe lasciare il Real con la formula del prestito.

Foto: Marca