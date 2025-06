Dalla Spagna: Mastantuono al Real è tutto fatto. Ma si aggregherà dal 15 agosto (appena avrà 18 anni)

11/06/2025 | 21:08:51

Il Real Madrid ha ormai chiuso l’operazione per la stellina Franco Mastantuono dal River Plate. Come riporta AS, si tratta di un’operazione da circa 45 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti altri 5 milioni di euro in tasse, coperti dal Real Madrid come segnale di rispetto nei confronti del club argentino. Il River avrebbe voluto trattenerlo almeno fino a gennaio, ma la chiamata dal Club Blancos ha cambiato tutto. “Giocare per il miglior club del mondo non è cosa da poco”, sottolineano in Argentina.

Real Madrid che avrebbe voluto averlo già per il Mondiale per Club ma dovrà aspettare il 15 agosto, quando Mastantuono compirà 18 anni, per poterlo aggregare in prima squadra.

Foto: Instagram Mastantuono