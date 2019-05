Dalla Spagna: Martinez primo nome per la panchina del Barcellona

Nonostante le varie conferme di Bartomeu, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde non è più così saldo sulla panchina blaugrana. Secondo la rete radiofonica spagnola RAC1, il ct del Belgio, Roberto Martínez, sarebbe l’opzione numero uno per la prossima stagione del Barça. Il tecnico dei Diavoli Rossi ha un contratto fino al 2020 con la Nazionale e nonostante questo è il nome più caldo per il dopo Valverde. L’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta nella finale di Copa del Rey sono i motivi principali del possibile addio.

Foto: HITC