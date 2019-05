Dalla Spagna: Marcos Llorente obiettivo del Siviglia

Marcos Llorente sarà uno dei volti che in estate lascerà Madrid. Il centrocampista classe ’95 non rientra nei piani di Zinedine Zidane e allora ecco che il Siviglia segue con interesse la situazione. Come riportato da El Desmarque Monchi ha individuato in Llorente l’uomo perfetto per la mediana del club andaluso. Sul calciatore c’è anche l’interesse di Real Betis e Atletico Madrid; proprio quest’ultima potrebbe aumentare il pressing nel caso in cui Rodrigo venisse ceduto. Tuttavia il Real Madrid preferirebbe non vendere un suo giocatore all’Atletico.

Foto: Mundo Deportivo