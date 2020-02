Dalla Spagna: “Marcelino, il suo futuro è al Milan”

Continuano le voci sul futuro della panchina del Milan. Dopo le indiscrezioni arrivate in merito al nome di Ralf Rangnic, ora dalla Spagna – nella fattispecie il Mundo Deportivo – rilanciano con convinzione la candidatura di Marcelino Toral.

Il quotidiano catalano riferisce di un incontro del tecnico con Paolo Maldini un mese e mezzo fa in cui il dirigente rossonero avrebbe esposto il progetto. Marcellino – ex tecnico di Valencia e Villarreal – avendo fra l’altro lavorato con i giovani, potrebbe essere il profilo giusto scelto dalla dirigenza rossonera.

Foto: Marca