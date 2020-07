Dalla Spagna: Manchester United in pole su James Rodriguez, piace anche all’Everton

Come riportato in giornata dal quotidiano spagnolo AS, James Rodriguez è pronto a lasciare il Real Madrid già dalla prossima finestra di calciomercato. Sul colombiano classe 1991, essendo fuori dagli schemi di Zidane, è forte l’interesse del Manchester United e pare che i Red Devils siano in pole sul centrocampista madrileno. Il numero 10 blanco però, come riportato dalla Spagna, piace anche a Everton – con Ancelotti a fare da sponsor – e Wolverhampton.

Foto: Real Madrid twitter