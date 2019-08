Dalla Spagna: Malcom non si allena con il Barcellona, Zenit a un passo

Come riportato da AS, Malcom non ha svolto l’allenamento con il Barcellona (decisione di comune accordo con i blaugrana) visto il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo, ad un passo dall’acquistare l’ex Bordeaux. Il brasiliano si trasferirà in Russia per una cifra vicina ai 40 milioni di euro più 5 di bonus, somma che permetterebbe al club catalano di ammortizzare la spesa fatta la scorsa estate per assicurarselo dai girondini. Nessuna minusvalenza, dunque, per i campioni di Spagna, ma una scommessa fallita dal punto di vista tecnico, visto che Malcom non è mai riuscito a guadagnarsi la fiducia di Valverde. L’operazione Zenit-Malcom libererebbe Emiliano Rigoni che, come raccontato, è un obiettivo per l’attacco della Sampdoria.

Foto Mundo Deportivo