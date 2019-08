Dalla Spagna: Malcom libera un posto da extracomunitario per il Barça. E Neymar…

La cessione di Malcom allo Zenit (40 milioni più cinque di bonus) fa sorridere il Barça. Non soltanto dal punto di vista economico: la partenza del brasiliano, come si legge tra le colonne di Sport, libera infatti un posto da extracomunitario nella rosa blaugrana. Ecco perché la vicenda Neymar, da sempre un obiettivo del Barcellona, va seguita con molta attenzione. Anche perché in casa Psg è scoppiato un nuovo spinoso caso interno riguardante il brasiliano: da qualche ora sta spopolando sui social un video diffuso dal Mundo Deportivo che mostra Neymar intento ad evitare di salutare Leonardo. Durante un allenamento nel corso della tournée in Cina, il dirigente era entrato in campo salutando tutti i giocatori. Tutti tranne O’Ney, appunto, che ha fatto di tutto per evitare il contatto con il connazionale. E il Barça resta alla finestra…

Foto: AS