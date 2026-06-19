Dalla Spagna: Luis Milla in dirittura d’arrivo al Como

19/06/2026 | 12:15:10

Un centrocampista per il Como. Secondo quanto riportato da Marca con un lancio delle 11,08 siano ormai in dirittura d’arrivo per il trasferimento alla corte di Cesc Fabregas di Luis Milla, classe 1994 in uscita dal Getafe. Il Como ha già raggiunto un accordo con gli agenti del centrocampista, c’è una clausola di 6 milioni e la richiesta di un piccolo sconto. In caso contrario verrà pagata e Fabregas avrà un ulteriore rinforzo.

Foto: Instagram Milla