L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna. Secondo la stampa iberica il jolly del Real Madrid, Lucas Vazquez, avrebbe ricevuto un’offerta dal Qatar. Il giocatore classe ’91, in scadenza tra un anno, si sarebbe presto qualche giorno di tempo per valutare l’eventuale addio al Real. Nell’ultima stagione 23 presenze e tre gol per lui.

Foto: As