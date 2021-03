Dalla Spagna: Lucas Vazquez non rinnoverà con il Real Madrid

Come riporta la fonte spagnola Cadena COPE anche Lucas Vazquez, così come come Sergio Ramos, lascerà il Real Madrid al termine del contratto in scadenza il 30 giugno 2021. L’esterno destro ha preso atto dell’offerta di rinnovo da parte dei blancos che prevede un triennale senza alcun miglioramento economico, il giocatore invece chiedeva un aumento.

Vazquez, 30 anni proprio il 1 luglio prossimo, sarà libero proprio da quella data da ogni contratto con il club madrileno.

Foto: AS