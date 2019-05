Dalla Spagna: Lopetegui è in cima alla lista di Monchi per la panchina del Siviglia

Questa mattina il ds del Siviglia Monchi ha rivelato nel Consiglio di Amministrazione del club il nome ideale per la panchina degli spagnoli. Questo è quanto riporta Cadena SER, affermando che il candidato numero uno è l’ex tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui. Ora Monchi sarebbe intenzionato ad accelerare per chiudere la trattativa per l’allenatore.

Foto: Marca