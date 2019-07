Dalla Spagna: Liverpool pronto a offrire 74 milioni per Asensio

Marco Asensio sembrerebbe essere finito sulla lista dei desideri di Jurgen Klopp. Secondo fonti spagnole, infatti, i reds sarebbero pronti ad investire una cifra vicina ai 74 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del gioiello del Real Madrid. Le merengues, in cambio, potrebbero accettare di negoziare il passaggio chiedendo in cambio Sadio Mané, attaccante gradito all’allenatore Zinedine Zidane.

Foto: Twitter Real Madrid