Dalla Spagna: l’Inter insiste per Rakitic

L’Inter insiste per Ivan Rakitic. Così titola la testata spagnola Sport, che aggiunge come il croato sia una richiesta esplicita del tecnico nerazzurro Antonio Conte e come il giocatore sappia dell’interessamento già da mesi. L’ostacolo principale da superare sarebbe però il prezzo del cartellino del centrocampista, valutato dal Barcellona non meno di 50 milioni di euro. Un profilo come quello di Rakitic si inserirebbe però nel 3-5-2 di Conte come mezzala, ruolo nel quale la società ha però acquistato anche Barella e Sensi, con il secondo che in questo pre-campionato si sta dimostrando già prontissimo a fare in titolare. Certo, l’esperienza internazionale di Rakitic non è paragonabile con quella degli altri due.

Foto: ESPN