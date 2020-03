Dalla Spagna: le big sulle tracce di Ferran Torres, il Valencia prepara il rinnovo monstre

Ferran Torres è un obiettivo concreto di tanti top club europei, su tutti il Barcellona. Come riferito qualche settimana fa dal Mundo Deportivo, i catalani avrebbero puntato con decisione il centrocampista del Valencia, una delle più grandi promesse del calcio spagnolo. Il club blaugrana già due anni fa aveva provato ad acquistare il classe 2000, senza però trovare un accordo. Occhio, però, perché come rivelato nelle ultime ore dai colleghi di DeporteValenciano, però, il Valencia starebbe preparando un’offerta monstre per convincere Ferran Torres a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021.

Foto: Twitter personale Ferran Torres