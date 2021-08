Dalla Spagna: Lazio, Vavro in uscita. Andrà all’Almeria

La Lazio pensa non solo al mercato in entrata ma anche in uscita. Detto della situazione di Correa, che attende risposte sul fronte Inter, un altro giocatore pronto a salutare la Capitale è Denis Vavro.

Il centrale slovacco, tornato alla Lazio dopo il prestito all’Huesca, non ha convinto Sarri nel ritiro e quindi la sua avventura in biancoceleste è praticamente conclusa. La sua destinazione sarà ancora la Spagna, stavolta all’Almeria, club della Seconda Divisione Spagnola.

Dalla Spagna, arrivano conferme di mercato in tal senso. Il tweet ufficiale di Radio Marca Almeria, ha postato alcune bandiere slovacche, nazionalità di Vavro.

Sembrerebbe quindi imminente il passaggio del giocatore dalla Lazio al club iberico.

🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰 — Radio Marca Almería (@RadioMarcaAlmer) August 23, 2021

Foto: Twitter Lazio