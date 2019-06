Dalla Spagna: l’Atletico si avvicina a Marcos Llorente, c’è il via libera del Real

Marcos Llorente e il Real Madrid – salvo clamorose sorprese – si diranno addio in estate. Il centrocampista spagnolo classe ’95 ha collezionato 7 presenze nella Liga appena conclusa e ha intenzione di cambiare aria. Sulle sue tracce c’è il Siviglia ma soprattutto l’Atletico Madrid: i Colchoneros, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, nelle ultimissime ore si sarebbero avvicinati sensibilmente a Marcos Llorente. Come riporta Cadena COPE, infatti, il Real e Zidane avrebbero dato il via libera per il trasferimento del centrocampista all’Atletico. Ora non resta che attere i prossimi passaggi o gli eventuali rilanci di altri club.

Foto: AS