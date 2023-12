Dalla Spagna: “L’Atletico segue da vicino Dovbyk”

L’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su diversi giocatori del Girona, ma sta puntando soprattutto Artem Dovbyk. Secondo Mundo Deportivo, gli uomini del Cholo Simeone sembrano coperti dalla coppia Morata-Griezmann, ma non escludono l’inserimento dell’attaccante ucraino, che piace alla dirigenza. In ogni caso, il Girona per il momento non ascolta offerte. Dovbyk non ha avuto bisogno di adattarsi al calcio spagnolo: nonostante abbia incontrato una lingua diversa, l’attaccante ha seguito le istruzioni dell’allenatore e ha già segnato 11 gol in 17 presenze in campionato. Con questi, cinque assist completano il suo curriculum.

Foto: sito ufficiale Girona