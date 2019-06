Dalla Spagna: l’Atletico punta forte su Semedo, sempre più un obiettivo di Simeone

Nelson Semedo ha ancora un contratto lungo con il Barcellona (scadenza giugno 2022), ma non sembra essere un uomo chiave per i blaugrana. Dalla Spagna sono sicuri che il terzino destro sia nel mirino dell’Atletico Madrid e dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, oggi il quotidiano As rincara la dose. Il portoghese sarebbe un obiettivo di Diego Simeone per la fascia destra e il classe ’93 gradirebbe la possibilità di giocare con maggior continuità. Come rivela il portale spagnolo, Semedo può essere una pedina da inserire nella trattativa Griezmann. Il profilo da comunitario non fa che ingolosire ancor di più la dirigenza dell’Atletico.

Foto: As