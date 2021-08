Dalla Spagna: l’Atletico Madrid spinge per Sarabia del PSG

Il PSG in queste ultime ore di mercato potrebbe far partire alcuni giocatori ai margini della rosa. Pablo Sarabia potrebbe essere uno di loro. Dall’inizio dell’estate, il nazionale spagnolo è nel mirino di diversi club spagnoli, come Villarreal, Real Sociedad e Atlético de Madrid.

E come spiega il quotidiano AS, sono i Colchoneros a spingere al momento: sono in corso discussioni tra madrileni e parigini, che potrebbero portare a un prestito con opzione di riscatto. Dipende anche dal caso Saúl, che dovrebbe lasciare il club nelle prossime ore.

Foto: Twitter PSG