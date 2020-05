Dalla Spagna: l’Atletico Madrid ritenta l’assalto a Tagliafico

Nella prossima sessione di mercato, l’Atletico Madrid dovrà intervenire per rinforzare la fascia sinistra. Di conseguenza, in casa Colchoneros sta tornando di moda il nome di Nicolas Tagliafico, terzino argentino dell’Ajax. Secondo Mundo Deportivo, infatti, il club spagnolo ritenterà l’assalto la prossima estate. I Lancieri di Amsterdam lo valutano circa 35 milioni di Euro ma, vista anche la necessità dell’Atletico, potrebbero calcare la mano e chiedere una decina di milioni di in più.

Foto: TycSports