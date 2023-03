Dalla Spagna: l’Atletico Madrid lavora al colpo Ceballos

Il futuro di Dani Ceballos è ancora da scrivere, il centrocampista è in scadenza di contratto il 30 giugno con il Real Madrid. Il ventiseienne, classe ’96, al momento non ha firmato alcun accordo per restare in blancos. Come riporta Marca, l’Atletico Madrid sta insistendo per il calciatore. I colchoneros vogliono assicurarsi l’ex Real Betis a costo zero, anche se Ceballos ha ben chiarito di voler aspettare prima l’evolversi della situazione con il Real Madrid.

Foto: Instagram Ceballos