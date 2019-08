Dalla Spagna: l’Atletico Madrid allo scoperto per Dani Olmo. E Correa…

L’Atletico Madrid si muove ancora sul mercato. Il club spagnolo, secondo quanto si legge tra le colonne di Marca e AS, sarebbe piombato su Dani Olmo, fantasista classe 1998, stella della Spagna Under 21 campione d’Europa in carica e della Dinamo Zagabria. Il gioiello ex Barça piace non poco anche all’Ajax, ma ora i Colchoneros sono pronti a fare sul serio. Un’operazione che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe liberare Angel Correa, sempre sul taccuino del Milan.

Foto: marca