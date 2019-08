Dalla Spagna: l’Atletico ha finalmente accettato l’offerta del Milan per Correa

Pochi minuti fa una fonte autorevole come El Chiringuito, ha ribadito come l’Atletico Madrid abbia finalmente accettato l’offerta del Milan per Angel Correa. Operazione da 40 milioni di euro e fine di una telenovela che stava durando da diverse settimane. Correa non si era allenato in mattinata, aspettando proprio notizie definitive relative alla sua posizione. E l’Atletico ha sempre in ballo l’operazione Rodrigo con il Valencia. Da ieri sera Boban allertato per volare a Madrid. Intanto, dalla Spagna liberano Correa per il Milan…

Foto: Correa Twitter personale