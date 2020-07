Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport, l’Arsenal vorrebbe accelerare per assicurarsi Philippe Coutinho. Il calciatore brasiliano chiede però tempo. Il fantasista dei blaugrana vorrebbe decidere con calma il suo futuro. I Gunners sono in pole per Coutinho che non verrà riscattato dal Bayern Monaco. Sul giocatore è forte l’interesse anche di Tottenham e Leicester.