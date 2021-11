Dalla Spagna: Laporta a Doha per liberare Xavi

Il proprietario dell’Al Sadd vuole incontrare di persona Joan Laporta per negoziare un accordo teso a liberare Xavi Hernandez.

A riportarlo è l’autorevole testata iberica di Diario AS, che aggiunge la volontà del patron dei sauditi di negoziare direttamente con il presidente blaugrana e con nessun altro. Pertanto, Joan Laporta dovrebbe volare a Doha per chiudere l’operazione.

🚨#ÚLTIMAHORA 🇶🇦El propietario del Al Sadd quiere un trato de tú a tú para liberar a Xavi y exige que el presidente del Barcelona viaje a Doha para cerrar la operación 🗨️"El jeque quiere un trato de iguales con el Barcelona, no quiere negociar con segundos, quiere a Laporta” pic.twitter.com/XUTSuXlPu5 — Diario AS (@diarioas) November 1, 2021

Foto: Twitter Barcellona