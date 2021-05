Dalla Spagna: l’agente di Wijnaldum negli uffici del Barcellona, incontro concluso

Momenti caldi in casa Barcellona, non solo c’è in ballo la situazione Koeman, ma anche una trattativa per portare Giorgino Wijnaldum in blaugrana. Media spagnoli hanno visto e riportato l’uscita dell’agente olandese del giocatore, Jan Kabalt, dagli uffici del Camp Nou. Il contratto del centrocampista scade il 30 giugno con il Liverpool e il Barcellona è forte su di lui. L’agente ha incontrato Laporta e la dirigenza e il summit si sarebbe concluso.

