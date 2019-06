Dalla Spagna: la Juventus punta Theo Hernandez del Real Madrid

AS riporta l’interesse della Juventus per Theo Hernandez. Il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid rientrerà dal prestito alla Real Sociedad, ma non rientra nei piani di Zidane. I blancos, tuttavia, non hanno intenzione di svendere il giocatore. I bianconeri hanno tentato per tutta la stagione di avvicinarsi a Marcelo che, però, adesso vede la sua posizione al Real rafforzarsi dopo il ritorno di Zidane al Bernabeu. Per questo, i campioni d’Itaila hanno avviato i contatti con l’entourage di Theo Hernandez per capire le sue intenzioni. Al giocatore piacerebbe tornare a giocare con Cristiano Ronaldo e dare l’assalto alla Champions League con i bianconeri. In ogni caso, il Real non lo lascerà partire per un prezzo inferiore a quello sborsato per assicurarselo dall’Atletico, vale a dire 30 milioni di euro.

Foto fourfourtwo.com