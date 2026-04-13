Dalla Spagna: la Fiorentina punta il centrocampista Febas. E’ in scadenza con l’Elche

13/04/2026 | 15:36:45

Secondo quanto riporta il sito spagnolo Informacion.es, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Aleix Febas, centrocampista centrale in scadenza di contratto con l’Elche. Il calciatore classe ’96 non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di contratto a causa della richiesta d’aumento da parte del suo agente e per questo la Fiorentina sta provando a inserirsi spingendo al massimo. La settimana scorsa un osservatore della Fiorentina era allo stadio Manuel Martinez Valero per monitorare da vicino la prestazione del giocatore nel corso della partita contro il Valencia.

foto sito elche