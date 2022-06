Dalla Spagna: l’11 e il 12 luglio udienza della Corte di Giustizia UE per i fondatori della Superlega contro l’Uefa

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fissato per l’11 e il 12 luglio la prima udienza in merito al ricorso presentato dai fondatori della Superlega. Lo riferisce il quotidiano sportivo spagnolo As. La Corte con sede in Lussemburgo dovrà esprimersi sulla pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice Ruiz de Lara, che chiede di decidere se la Uefa gode di monopolio nell’organizzazione delle competizioni continentali o se si potranno costituire muove leghe. A decidere 27 giudici, uno per ogni paese membro dell’Unione. “La questione è ben sollevata dal punto di vista legale e confidiamo che alla fine arriverà una sentenza che può invertire l’ordine del calcio e spezzare il monopolio della Uefa con la Champions League”, affermano fonti della Superlega consultate da As. La Uefa, però, sostiene fermamente che la Giustizia si pronuncerà a suo favore mentre preme sulla possibilità di impedire ai tre club ancora legati al progetto, Real Madrid, Barcellona e Juventus, di giocare la Champions League la prossima stagione.

Foto: Logo Superlega