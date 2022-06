Dalla Spagna: Kroos spaventa il Real Madrid, ancora nessun accordo per il rinnovo

Dopo il rinnovo di Modric, gli acquisti di Tchouameni e di Rudiger, il Real Madrid ora vuole aprire la trattativa per il rinnovo di Toni Kroos. A spaventare i tifosi dei blancos però è As, noto quotidiano spagnolo che annuncia come la dirigenza faccia fatica a trovare un accordo con il tedesco. Il contratto del trentaduenne scade il prossimo anno, ma al momento nessun’ipotesi di rinnovo. Di fatto, al momento secondo il portale, la permanenza a Madrid resta in bilico.

Foto: Twitter personale