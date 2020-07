Dalla Spagna: Koulibaly troppo oneroso, il PSG vira su Todibo

In vista dell’imminente addio di Thiago Silva, il Paris Saint Germain è alla ricerca di un difensore centrale per rafforzare la retroguardia di Tuchel. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Marca, il club transalpino proverà a sferrare un ulteriore assalto a Kalidou Koulibaly. Le elevate richieste economiche da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbero far cambiare le strategie della società di Nasser Al-Khelaïfi. Il nome alternativo al centrale senegalese è quello di Jean- Clair Todibo. Il difensore, in forza al Barcellona, non ha avuto la possibilità di mettersi alla prova nella prima squadra del Barça ed è stato in prestito questa stagione allo Schalke tedesco.

Foto: Todibo Marca