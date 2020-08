Dalla Spagna: Koeman ha deciso, via in quattro

Manca ancora l’ufficialità come da prassi sui canali blaugrana ma le intenzioni di Ronald Koeman per il nuovo Barcellona sono chiari. Secondo il quotidiano El Periodico, il tecnico olandese ha già stilato un elenco di persone “indesiderate”: Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal e Samuel Umtiti. Quattro elementi che il tecnico intende separare in via prioritaria, sia per rigenerare la rosa che per risparmiare. Anche Busquets e Jordi Alba potrebbero salutare ma la loro la situazione è leggermente diversa: se i club interessati si mostrano disposti a farsi carico dei loro stipendi alti, allora verrà presa in seria considerazione l’opzione trasferimento.

Foto: Japantimes