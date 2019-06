Dalla Spagna: Keylor Navas via dal Real Madrid, il costaricano detta le condizioni

Il rapporto tra Keylor Navas e il Real Madrid è ormai ai titoli di cosa. Il portiere costaricano saluterà le Merengues, decise a puntare su Thibaut Courtois e sulla promozione da secondo di Lucas Zidane. Secondo il quotidiano spagnolo As, Navas avrebbe dettato le sue condizioni per essere ceduto. Il classe ’86 vorrebbe essere ceduto a parametro zero e la società che lo acquisterà dovrà garantirgli uno stipendio molto alto, vicino ai 7 milioni a stagione. Sul costaricano c’è il PSG, che però ora dovrà confrontarsi con le sue richieste esose.

Foto: Daily Star